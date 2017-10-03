Новый украинский закон об образовании позволит болгарскому нацменьшинству владеть и украинским, и родным языками – посол

Посол Болгарии в Украине Красимир Минчев считает, что принятый Верховной Радой 5 сентября закон "Об образовании" позволит украинским детям болгарской национальности хорошо овладеть и украинским, и болгарскими языками, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Мы видим, что закон "Об образовании" дает нам новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языками", - заявил К.Минчев на встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич во вторник в Киеве.

Посол обратился к министру, чтобы вместе с украинским языком улучшить уровень обучения и преподавания болгарского.

Л.Гриневич отметила, что объем изучения родного языка в учебных заведениях, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого национального меньшинства.

Министр предложила создать совместную рабочую группу, которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства, над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании". Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия), сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.