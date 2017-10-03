Медреформа окончательно разрушит систему бесплатной медицинской помощи - "Наш край"

Партия "Наш край" призвала Верховную Раду не принимать законопроект о медицинской реформе, которая уничтожит систему бесплатной медицинской помощи, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Именно семейный врач должен заменить всех специалистов в поликлиниках – от терапевта до хирурга-травматолога, наблюдать за состоянием больных и лечить их. Власть упорно продолжает уничтожать систему бесплатной медицинской помощи и планирует значительно сократить узкопрофильных специалистов медицинской отрасли", – отметил А.Мазурчак во время семинара "Действовать, а не ждать. Медицинская реформа: опыт регионов", сообщает пресс-служба партии во вторник.

Политик убежден, что после принятия медреформы украинцы окажутся в Средневековье, когда врачи были универсальными специалистами и занимались всем – от травм до родов.

А.Мазурчак еще раз отметил, что медицинская реформа окончательно разрушит систему бесплатной медицинской помощи.

"Уменьшение финансирования, сокращение специалистов, уничтожение медицинских учреждений, провал программы закупки лекарств – это еще не весь перечень бессмысленных инициатив медицинской реформы. Это все окончательно разрушит систему бесплатной медицинской помощи и медицинскую сферу в целом", – убежден политик.

Партия "Наш край" призывает Верховную Раду не принимать законопроект по медицинской реформе. "Государство должно создавать все условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания", – резюмировал А.Мазурчак.

В партии напомнили, что на прошлой неделе Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, внесенных в гарантированный пакет медицинской помощи. Составная часть этого пакета – семейный врач, который наблюдает за состоянием здоровья, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические и физиологические состояния во время беременности и многое другое.