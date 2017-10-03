Политика

16:14 03.10.2017

"Самопомич" намерена обжаловать голосование по судебной реформе из-за "кнопкодавства"

Фракция "Самопомич" в Верховной Раде Украины обращаться к спикеру парламента Андрею Парубию об обжаловании голосования и требует повторного голосования за законопроект по судебной реформе, сообщает пресс-служба Объединения "Самопомич" во вторник.

"Народный депутат "Объединения "Самопомич" Андрей Журжий при возвращении с поправками в процессуальные кодексы и голосования за законопроект в целом зафиксировал неперсональное голосование народных депутатов. На видео четко видно, как народный депутат Барвиненко из группы "Видродження" дважды голосовал за своего коллегу Пресмана", - говорится в сообщении.

Сам А.Журжий заявляет, что пытался сообщить об этом А.Парубию сразу после первого такого факта. "К сожалению, председатель Верховной Рады никак не отреагировал на видеофиксацию, а просто ограничился призывом к депутатам, чтобы они голосовали лично. В результате народный депутат еще раз проголосовал в целом за законопроект чужой карточкой и, я думаю, такие случаи были нередки в этом зале сегодня", - отмечает парламентарий.

Как сообщалось, на заседании во вторник за законопроект №6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты проголосовали 234 народных депутата. Фракция "Самопомич" проголосовала против этого законопроекта (18 депутатов из 26, "за" не проголосовал никто).

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