Закон о восстановлении суверенитета над Донбассом не противоречит праву Украины на возвращение оккупированного Россией Крыма

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей предусматривает, что он не вступает в противоречие с правом Украины на возвращение оккупированной Россией территории Крыма и г.Севастополь.

Вице-спикер Верховной Рады Оксаны Сыроид обнародовала на своей странице в соцсети Фейсбук проект закона, который, по ее словам, сейчас будет обсуждаться "на так называемой Минской платформе в парламенте".

Заключительными и переходными положениями документа предусматривается, что "закон действует без ущерба для неотъемлемого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и город Севастополя и мер, направленных на полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

Кроме того, переходные положения предусматривают, что данным законом Верховная Рада одобряет решение президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других воинских формирований для сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечение государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в этих областях.

Статья 1 законопроекта признает временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях:

1) сухопутную территорию, и ее внутренние воды в границах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль;

2) внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающее к сухопутной территории, указанной в пункте 1 настоящей части; 3) воздушное пространство над территориями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.

Границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерством обороны Украины.

Также в законопроекте указывается, что объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины осуществляет непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других воинских формирований, которые привлекаются к осуществлению непосредственно в Донецкой и Луганской областях мер по обеспечению национальной безопасности и обороны и правового режима военного положения.

Кроме того, переходные положения предусматривают внесение изменений в ряд законов, в частности, о статусе участников АТО, о военно-гражданских администрациях, о Вооруженных силах, о правовом режиме военного положения и другие.

Так, изменения в закон о военно-гражданских администрациях предусматривают, в частности, порядок перераспределение подчиненности местных органов власти руководству антитеррористического центра при СБУ или начальнику объединенного оперативного штаба.

В закон о правовом режиме военного положения предлагается внести изменения, касающиеся, в частности, прекращения полномочий местных органов власти (местных советов и их исполнительных структур) и создание при необходимости соответствующих военных администраций.

В проекте закона о реинтеграции Донбасса указывается, что его вносит президент Украины.

Как сообщалось, законопроект о восстановлении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей предполагает создание Объединенного оперативного штаба, который подчинялся бы президенту. Предполагалось, что на оперштаб будет возложено руководство силами, обеспечивающими нацбезопасность в Донецкой и Луганской областях, в частности обеспечение безопасности и обороны. Также штаб будет руководить деятельностью военно-гражданских администраций в вопросах нацбезопастности и обороны.

В подчинении начальника Объединеного оперштаба будут сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, а также все, кто будет привлечен к мерам по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, порядок перемещения лиц и товаров через линию разграничения также будет определяться начальником оперштаба по согласованию со Службой безопасности Украины.