ОСД призывает Порошенко не утверждать судей Верховного суда до проверки отбора

Общественный совет добропорядочности (ОСД) призывает президента Украины Петра Порошенко не утверждать рекомендованных Высшим советом правосудия (ВСП) 111 кандидатов в судьи Верховного суда Украины до завершения судебных разбирательств касательно возможных нарушений при отборе.

Согласно заявлению, опубликованному во вторник на сайте Общественного совета добропорядочности, 25 из 111 предложенных президенту кандидатов не отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики.

"Вынуждены констатировать, что органы судейского управления – Высшая квалификационная комиссия судей Украины и Высший совет правосудия – продемонстрировали несостоятельность сформировать добропорядочный судейский корпус и выполнить общественный запрос на качественное обновление судейских рядов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что финальное решение ВСП только подтвердило, что нарушения, которые имели место во время конкурса, были направлены на протягивание нужных кандидатов.

В частности, указывается, что Высшая квалификационная комиссия судей установила третий минимально допустимый балл по первому этапу квалификационной оценки кандидатов и не установила минимально допустимый балл за следствием оценки личной и социальной компетентности кандидатов; отказалась обнародовать работы кандидатов по результатам выполнения практического задания; не обнародовала мотивированных решений о причинах отклонения выводов Общественного совета добропорядочности.

"Наиболее вопиющие нарушения, которые имели место во время конкурса, стали предметом судебного обжалования со стороны отдельных кандидатов", - говорится в заявлении.

ОСД считает, что все вышеперечисленное дает "веские основания предполагать, что конкурсные процедуры были подстроены для назначения заранее определенных кандидатур, а Общественный совет добропорядочности был использован для легитимации этого процесса".

"В конкурсе в Верховный суд последнее слово за президентом, который в соответствии с законом должен назначить рекомендованных кандидатов. Учитывая это призываем президента как гаранта Конституции не назначать рекомендованных кандидатов, пока в судебном порядке не будет принято решение о вышеупомянутых нарушениях", - призывает ОСД.

Также Общественный совет добропорядочности ожидает, что президент в ближайшее время инициирует независимый международный аудит, а также исправление всех недостатков процедуры отбора судей и переформатирование (изменение состава, структуры и порядка избрания) органов судейского управления, ответственных за проведение конкурса.

Как сообщалось, 29 сентября ВСП рекомендовал П.Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного суда.