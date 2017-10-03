И.Геращенко намерена запросить в ОБСЕ данные по динамике присутствия представителей РФ в составе СММ на Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко намерена подать запрос в ОБСЕ о предоставлении информации по динамике присутствия представителей России в составе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.

"Мы с уважением и благодарностью относимся к работе СММ ОБСЕ, их важному вкладу в восстановление мира на Донбассе… Вместе с тем, мы и в дальнейшем очень четко будем мониторить состав миссии и выступать за то, чтобы там были действительно независимые наблюдатели. Уже сегодня вместе с коллегами-депутатами мы готовим запрос в ОБСЕ с просьбой предоставить официальную информацию по годам и месяцам, как менялась динамика присутствия представителей тех или иных стран в миссии, в первую очередь РФ. Потому что иногда этой информацией не владеют даже наши дипломаты", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, ранее на политических и дипломатических встречах руководство государства неоднократно поднимало вопрос состава миссии ОБСЕ и отмечало неприемлемость увеличения присутствия россиян в СММ.

"Если в начале работы миссии россиян было 20, а на январь 2017 их в миссии стало 39, это означает, что их (количество) увеличилось вдвое. Радуюсь оперативности, с которой ОБСЕ отреагировала на мой комментарий, что (количество) русских в СММ удвоилось, и аргументации, что с января 2017 года их, наоборот, стало меньше с 39 до 35… Но 35- не 20", - подчеркнула И.Геращенко.

Она отметила, что изначально миссия ОБСЕ на Донбассе насчитывала 511 наблюдателей, но "в самые горячие дни 2015 года была значительно увеличена", за что украинская сторона благодарна ОБСЕ. Но, несмотря на то, что большинство наблюдателей представляют страны ЕС, США и Канаду, за это время, по словам И.Геращенко, в СММ ОБСЕ в 8 раз - с 1 до 8 представителей – выросло присутствие граждан Беларусь, которая является союзным государством с РФ, а также с 1 до 9 увеличилось количество представителей Сербии. "На январь в миссии также 16 представителей Кыргызстана, 9 представителей других стран СНГ", - написала И.Геращенко.

"И вообще, миллионы украинцев задаются вопросом: что среди гражданских, уважаемых наблюдателей делают представители страны-агрессора?.. В миссии СММ ОБСЕ действительно работают независимые наблюдатели 44 стран, но ни одна из этих стран, кроме России, не нападала на Украину, не убивала наших граждан, не захватывала их в заложники, не воровала наши территории, не вывозила наши демонтированные заводы, а не калечила наших людей… Поэтому наше внимание к присутствию россиян и в дальнейшем будет особенным", - подчернила она.

Как сообщалось, 2 октября, И.Геращенко заявила, что в составе СММ ОБСЕ в течение прошедшего года значительно выросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран. "Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сентименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были непредвзятыми и беспристрастно относились к исполнению своих обязанностей", - сказала она.

В этот же день в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что количество наблюдателей от РФ в составе миссии за минувший год уменьшилось, а не увеличилось. "В СММ ОБСЕ работают наблюдатели из 44 стран-участниц ОБСЕ. Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39)", - говорится в ответе СММ ОБСЕ в соцсети Facebook в понедельник.

"Большинство наблюдателей Миссии приезжают из стран-членов Европейского Союза (339 наблюдателей). Кроме того, в Миссии работает 373 местных сотрудника", - подчеркнули в СММ ОБСЕ.