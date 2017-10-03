В Каталонии пройдет всеобщая забастовка против применения насилия во время референдума

В Каталонии во вторник пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье, сообщила BBC.

Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других государственных общественных учреждений региона.

Тем временем на ряде страниц в Twitter появились сообщения о том, что каталонцы уже вышли на улицы и дороги, перекрыв движение.

Накануне футбольный клуб "Барселона" объявил, что также примет участие во всеобщей забастовке во вторник.

"То, что мы видели в нашей стране вчера (в воскресенье - ИФ) - неприемлемо. Мы, каталонцы, заслужили право на то, чтобы быть услышанными. Завтра мы присоединимся к забастовке", - заявил президент клуба Хосеп Бартомеу.

Ранее сообщалось, что к проведению в автономии всеобщей забастовки во вторник призвали руководители более чем 40 общественных организаций и профсоюзов Каталонии. Власти Каталонии также сообщили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии