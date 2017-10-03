Политика

08:31 03.10.2017

Будапешт и Бухарест совместно выступили против украинского закона об образовании – СМИ

Глава МИД Венгрии назвал естественным совместное выступление против украинского закона об образовании Будапешта и Бухареста, сообщило Радио Свобода.

"Вполне естественно и нормально, что Венгрия и Румыния вместе выступают против нового закона Украины "Об образовании", – цитируется заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийятро на сайте Радио Свобода в ночь на вторник.

Венгерский министр после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже подчеркнул, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами".

П.Сийярто также отметил, что, как он считает, закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Вследствие этого, заявил министр, он рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину" двум государствам.

В то же время венгерский министр видит "серьезную угрозу" в том, что на рассмотрение украинских парламентариев попали также законопроекты о языке и гражданстве.

Глава МИД Венгрии вновь напомнил, что Будапешт многократно обращался к Киеву с просьбой не принимать этот закон, но это было сделано вопреки. Министр убежден, что закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

"В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и поэтому Венгрия и Румыния выступают вместе", заявил П.Сийярто.

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