Политика

15:52 02.10.2017

Австралия поддерживает и будет поддерживать Украину и ее территориальную целостность

Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявляет председатель Сената Австралии Стивен Пэрри.

"Мы поддерживаем суверенитет вашего государства и ваших границ", - сказал С.Пэрри в ходе совместного с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием брифинга в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что Австралия и в дальнейшем будет поддерживать Украину. "Все это время, которое мы будем в дальнейшем дружить, мы будем разделять эти ценности", - сказал глава австралийского сената.

По его словам, в ходе встречи со спикером украинского парламента, а так же с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, велись переговоры о сотрудничестве парламентариев обеих стран. "Мы рады будем приветствовать парламентариев Украины на своей земле", - сказал С.Пэрри.

В свою очередь А.Парубий поблагодарил своего австралийского коллегу за поддержку суверенитета и целостности Украины. "Я поблагодарил господина президента за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны и особенно за сохранение и продление санаций против Российской Федерации, против агрессора", - сказал спикер украинского парламента.

Он также отметил активное участие Австралии в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса МН-17 над Донбассом в 2014 году. "Мы высказали уверенность, что в результате следственных действий будут не просто продемонстрированы и показаны виновные в этой трагедии, а также их привлекут к ответственности", - отметил А.Парубий.

Председатель Верховной Рады высказался за активизацию диалога между парламентами двух стран, подчеркнув что визит президента сената Австралии станут "Новым этапом" в украинско-австралийских отношениях.

По словам А.Парубия, у Украины "в Австралии очень близкие друзья и очень надежные партнеры".

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