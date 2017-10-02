Политика

15:48 02.10.2017

Венгерские депутаты не пожелали общаться с украинскими парламентариями на тему закона об образовании

Венгерская делегация парламентариев отказалась обсуждать с украинскими коллегами положения закона Украины "Об образовании", заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На прошлой неделе депутаты Верховной Рады, достаточно большая наша делегация была в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы относительно Стамбульской конвенции. Предлагали наши коллеги встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопросы закона, подписанного президентом. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи", - рассказала И.Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник.

Как сообщалось, 28 сентября закон "Об образовании" вступил в силу.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ближайшее время проведёт встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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