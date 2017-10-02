Политика

14:55 02.10.2017

Два комитета Рады и группа "Минская платформа" во вторник обсудят законопроект о восстановлении суверенитета Украины в ОРДЛО - Гопко

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей рассмотрят на совместном заседании двух парламентских комитетов и неформальной депутатской группы "Минская платформа" во вторник, 3 октября, сообщила председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"Уже прошли консультации с международными партнёрами, и стратегически важно провести обсуждения в украинском парламенте, который возьмёт ответственность, и позволить представителям разных фракций задать вопросы, чтобы было объединение вокруг этого чрезвычайно важного вопроса о возвращении Донбасса", - сообщила А.Гопко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник.

Она уточнила, что законопроект будет рассмотрен на совместном заседании комитетов по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции, а также группы "Минская платформа". По словам А.Гопко, на заседание приглашены заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и представители СНБО.

Ранее рассмотрение данного законопроекта в рамках "Минской платформы" анонсировала первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. "У нас будет возможность обсудить законопроект и важность его принятия в рамках парламентской "Минской платформы" на этой неделе… И, конечно, законопроект пройдет необходимую процедуру рассмотрения, кроме широкой межфракционной дискуссии в рамках "Минской платформы", - в профильном комитете и потом в сессионном зале", - рассказала вице-спикер в понедельник.

Неформальная депутатская группа "Минская платформа" функционирует в Верховной Раде с 2016 года с целью обмена информацией и поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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Интерфакс-Украина
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