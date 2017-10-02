Спикер подтверждает рассмотрениt Радой кандидатуру в комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Спикер парламента Андрей Парубий подтверждает высокую вероятность рассмотрения Верховной Радой 5 октября кандидатур в номинационную комиссию по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Есть высокая вероятность, что в этот четверг мы рассмотрим кандидатуры в состав комиссии по НКРЭКУ. Две кандидатуры должны предложить комитеты, если комитеты смогут подготовить соответствующие кандидатуры – мы сможем в четверг их рассмотреть", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

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Как сообщалось, ранее первый замглавы фракции БПП в Верховной Раде, член парламентского комитета по ТЭК Игорь Кононенко сообщил, что Верховная Рада 5 октября может вновь рассмотреть кандидатуры в номинационную комиссию по отбору членов НКРЭКУ.

Ранее Рада дважды отклонила проекты постановлений о назначении Константина Запайщикова и Юрия Шульги членами номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

Члены НКРЭКУ будут отбираться номинационной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей делегирует президент, двоих – парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного – Кабинет министров.