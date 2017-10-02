Политика

12:47 02.10.2017

Комитет Рады по нацбезопасности посвятит заседание в среду вопросам хранения боеприпасов и пожаров на складах

Ситуация с хранением боеприпасов на военных складах и инциденты с пожарами на арсеналах за последние два года станет предметом заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 4 октября.

"Не было реализовано ни одно управленческое решение. Первым вопросом нашего открытого заседания в среду на 15.00 будет ситуация с хранением боеприпасов и анализ того, почему за последние два года у нас четвертый подрыв складов в стране", - сказал в ходе согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник глава комитета Сергей Пашинский.

Он напомнил, что убытки от 4-х таких инцидентов, в том числе и пожара на арсенала возле г.Калиновка Винницкой области, превышает $1 млрд.

"Полчаса назад мне сообщили, что вопреки подписанным мною письмам об инспекции народными депутатами действующих складов боеприпасов, народных депутатов нашего комитета не допустили на один из складов", - рассказал С.Пашинский.

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