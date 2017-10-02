Политика

12:20 02.10.2017

Информация о том, что среди пострадавших в Каталонии есть украинцы, в МИД не поступала

Информации об украинцах среди пострадавших в столкновениях во время проведения референдума о независимости Каталонии на данный момент нет, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"По состоянию на 11.30 ни в наше посольство в Мадриде, ни в Генконсульство информация о пострадавших украинцах не поступала", - сказала М.Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В воскресенье, 1 октября, в автономном сообществе Каталония (Испания) прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. В СМИ была распространена информация об около 800 пострадавших.

Генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая выступила с рекомендацией украинцам, которые сейчас находятся в Испании, не поддаваться на провокации и не участвовать в массовых акциях.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Оппозиционный блок" внес в Раду собственный проект госбюджета-2018

В повестку дня Рады на эту неделю переносятся все нерассмотренные ранее вопросы

Жилой фонд Украины готов к отопительному сезону на 99,4%, соцобъекты – 99,9%

Украина благодарна Австралии за поддержку в период российской агрессии - Гройсман

МИД Италии предписал послу КНДР покинуть страну

ПОСЛЕДНЕЕ

"Народный фронт" настаивает на ответственности начальника Генштаба Муженко в связи с ЧП в Калиновке

БПП хочет на текущей неделе решить вопрос назначения членов номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ

Климкин и Кличко посетят Азербайджан

Президент Сената Австралии встретится в Киеве с Гройсманом и Парубием

Порошенко распорядился создать в Киеве Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Джинсы женские
РЕКЛАМА