Информация о том, что среди пострадавших в Каталонии есть украинцы, в МИД не поступала

Информации об украинцах среди пострадавших в столкновениях во время проведения референдума о независимости Каталонии на данный момент нет, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"По состоянию на 11.30 ни в наше посольство в Мадриде, ни в Генконсульство информация о пострадавших украинцах не поступала", - сказала М.Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В воскресенье, 1 октября, в автономном сообществе Каталония (Испания) прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. В СМИ была распространена информация об около 800 пострадавших.

Генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая выступила с рекомендацией украинцам, которые сейчас находятся в Испании, не поддаваться на провокации и не участвовать в массовых акциях.