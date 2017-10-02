"Народный фронт" настаивает на ответственности начальника Генштаба Муженко в связи с ЧП в Калиновке

Фракция "Народный фронт" требует привлечь к ответственности начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко в связи со взрывами на складах в Калиновке Винницкой области.

"Военное командование не сделало выводов из предыдущих инцидентов и халатно отнеслось к охране в целом. За это должен нести ответственность персонально начальник Генштаба Муженко", - заявил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник.

По словам М.Бурбака, вина В.Муженко в том, что до сих пор не ликвидированы прорехи в хранении боеприпасов, которые были выявлены во время проверок Советом национальной безопасности и обороны Украины ещё в 2014 году.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов эвакуированы.

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко инициировал рассмотрение на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны вопроса об обращении к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку начальника Генштаба В.Муженко и его заместителя, отвечающего за безопасность военных складов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Военного кабинета потребовал отставки начальника Генштаба

Сам В.Муженко заявил: "Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится".