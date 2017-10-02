Политика

12:18 02.10.2017

"Оппозиционный блок" внес в Раду собственный проект госбюджета-2018

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде подготовила альтернативный проект государственного бюджета на 2018 год и подала его в парламент.

"Наша фракция подготовила альтернативный вариант госбюджета и подала в бюджетный комитет. В нем мы учли реальные расходы бюджета с учетом реальной инфляции", - сказал руководитель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко в ходе согласительного совета руководителей фракций и комитетов парламента в понедельник.

Как сообщалось, проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год был зарегистрирован в Верховной Раде под №7000 15 сентября.

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