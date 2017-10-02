БПП хочет на текущей неделе решить вопрос назначения членов номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ

Фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает в четверг рассмотреть вопрос назначения членов номинационной комиссии по отбору членов Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявил лидер фракции Артур Герасимов.

"Я поддерживаю председателя Верховной Рады Андрея Владимировича Парубия - на протяжении октября и ноября мы должны рассмотреть почти все кадровые долги, которые остаются за парламентом, но один из них наша фракция предлагает рассмотреть уже на этой неделе..., в четверг - вопрос, который касается НКРЭКУ", - сказал А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По его словам, перед отопительным сезоном необходимо иметь полностью работающую комиссию.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 23 марта 2017 года утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ, согласно которому увольнению в срок не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона об НКРЭКУ подлежат Юрий Голляк и Владимир Евдокимов; в срок не позднее 12 месяцев – Виктория Морозова и Борис Циганенко; в срок не позднее 18 месяцев – Руслан Машлякивский и председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк. В конце мая президент уволил Ю.Голляка и В.Евдокимова с должности членов НКРЭКУ.

Члены НКРЭКУ будут отбираться номинационной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей делегирует президент, двоих – парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного – Кабинет министров.

Глава НКРЭКУ будет избираться членами комиссии на закрытом голосовании, переизбрание главы – каждые два года после утверждения первого состава комиссии.

При этом Верховная Рада провалила два голосования о назначении членов номинационной комиссии по отбору членов госрегулятора.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.