Политика

12:17 02.10.2017

В повестку дня Рады на эту неделю переносятся все нерассмотренные ранее вопросы

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что все нерассмотренные на прошлой пленарной неделе вопросы переносятся на текущую неделю.

"Фактически, мы переносим повестку дня прошлой недели на эту неделю. Мы продолжаем рассмотрение проекта 6232 (законопроект о судебной реформе - ИФ), к нему еще есть свыше 500 правок. Потом мы должны перейти к проекту пенсионной реформы", - сказал А.Парубий в ходе согласительного совета в понедельник.

Председатель парламента отметил, что в повестке дня также значатся важные вопросы безопасности и обороны, рассмотрение медицинской реформы. "Среди важных хочу также отметить закон о кибербезопасности, который уже давно ждет рассмотрения. Убежден, что на этой неделе мы сможем перейти к нему", - рассказал спикер.

По словам А.Парубия, в четверг, 5 октября, будет рассмотрена повестка дня VII сессии Верховной Рады.

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