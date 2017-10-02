Жилой фонд Украины готов к отопительному сезону на 99,4%, соцобъекты – 99,9%

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что жилой фонд готов к отопительному сезону на 99,4%, а социальные объекты – на 99,9%.

"На сегодняшний день, по той информации, которая проверена на 50% нами, состояние подготовки социальных объектов составляет 99,9%, это то, что касается социальных объектов, детских учреждений, школ, больниц", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону в Киеве в понедельник.

При этом вице-премьер отметил, что уровень подготовки жилого фонда составляет 99,4%, котельных и других объектов хозяйства – 99%.