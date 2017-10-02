Политика

11:30 02.10.2017

Климкин и Кличко посетят Азербайджан

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 2-3 октября посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, сообщила пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Этот визит предусматривает и встречи с высшим руководством государства, а также с представителями украинской громады.

"Целью визита является подготовка мероприятий на уровне глав государств и обсуждения перспективных направлений украинско-азербайджанского сотрудничества", - указали в МИД.

Кроме того, в эти же дни (2-3 октября) Азербайджан посетит городской голова Киева Виталий Кличко.

Как сообщается на странице "Кличко – мэр", в Баку состоятся встречи мэра Киева с главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталибовым, министром спорта Азербайджана, представителями политических кругов и бизнеса.

В.Кличко в Баку примет участие в съезде Всемирного боксерского совета (WBC), который состоится 2-6 октября.

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