Порошенко распорядился создать в Киеве Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Соответствующий указ от 29 сентября обнародован на сайте главы государства в субботу.

"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.