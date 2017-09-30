Политика

13:45 30.09.2017

Порошенко распорядился создать в Киеве Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Соответствующий указ от 29 сентября обнародован на сайте главы государства в субботу.

"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Интерфакс-Украина
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