Секретарь СНБО Украины и спецпомощник президента США обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с специальным помощником президента США по вопросам кибербезопасности Джошем Стайнманом вопрос украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности, сообщается на официальном сайте СНБО в пятницу.

Собеседники обсудили меры, которые приняла Украина для защиты своего киберпространства, в частности, запрет некоторых программных продуктов, социальных сетей и информационных ресурсов РФ.

В свою очередь, Дж.Стайнман отметил, что президент США Дональд Трамп "считает кибербезопасность чрезвычайно важной, и он ценит нынешний уровень сотрудничества между нашими странами". "Украина имеет непосредственный опыт противостояния гибридной агрессии, и США заинтересованы в его анализе и изучении", - сказал он.

Со своей стороны А.Турчинов отметил, что Украина и США, объединив свои усилия, могут эффективно противодействовать любым киберугрозам.