Спикер парламента Молдовы надеется на возобновление переговоров по Приднестровью

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду выразил надежду, что до конца года возобновятся переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и ЕС).

"Мы стремимся к возобновлению переговоров, обсуждению насущных проблем, чтобы до конца года добиться хоть каких-то результатов. На сегодняшнем заседании мы также говорили о том, что необходимо внести в парламент предложения, направленные на решение проблем, с которыми сталкиваются жители зоны безопасности на левом и правом берегу Днестра", - сказал А.Канду в пятницу журналистам после заседания парламентской платформы по урегулированию приднестровского конфликта.

"Это могут быть вопросы социального и экономического характера, упрощение процедуры подтверждения молдавского гражданства для жителей Приднестровья", - добавил он.

Он отметил, что обсуждалась и экономическая ситуация в Приднестровье.

"Это совсем непростая ситуация. Но она может ухудшиться еще больше, если не будет найдено решение по участию Приднестровья в Зоне свободной торговли с Евросоюзом. Для Приднестровья привилегированный режим торговли в ЕС был продлен до 1 января 2018 года. Сейчас уже 65% экспорта Приднестровья приходится на Евросоюз (согласно приднестровской статистике, треть этой суммы составляют поставки электроэнергии в Молдову - ИФ). Если нам не удастся найти решение этой проблемы с Евросоюзом, то экономическая ситуация на левом берегу может ухудшиться еще больше", - заявил А.Канду.

По его словам, парламент и правительство намерены рассмотреть вопрос о создании специального фонда, направленного на реинтеграцию страны.

"Такой фонд следовало бы создать. Уже сейчас есть страны и организации, которые хотели бы помочь своими средствами для реинтеграции Молдовы. В этот фонд можно привлечь европейские средства, направленные на развитие инфраструктуры, ремонт дорог, строительство мостов. Все это может оказать реальную помощь и жителям региона", - сказал спикер парламента.

Переговоры в формате "5+2" не проводятся уже на протяжении трех лет. В 2016 году удалось провести две неформальные встречи участников переговорного процесса в Германии, но переговоры так и не были возобновлены. В начале июня 2016 года в Берлине был подписан протокол из семи пунктов, после выполнения которых предстояло принять решение о возобновлении переговоров в формате "5+2". Однако протокол остался невыполненным, что не позволило принять решение о возобновлении полномасштабных переговоров.