Политика

15:56 29.09.2017

Выступление Порошенко на сессии ПАСЕ запланировано на 11 октября

Президент Украины Петр Порошенко выступит на сессии ПАСЕ, как ожидается, 11 октября, сообщается в пресс-релизе управления связей Совета Европы.

"Ожидается, что президент Украины Петр Порошенко выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы парламентариев в среду, 11 октября, ориентировочно с 12:00 до 13:00", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, есть запрос на срочные дебаты на тему "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств". Окончательная повестка дня будет принята в понедельник, 9 октября.

Ранее глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев сообщал, что ПАСЕ подтвердила выступление президента Украины П.Порошенко на осенней сессии Ассамблеи в октябре.

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Интерфакс-Украина
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