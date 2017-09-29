В АП просят Саакашвили еще подождать с предоставлением копий документов о лишении гражданства

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили получил ответ на свой запрос от администрации президента Украины по документам относительно прекращения его гражданства Украины – в АП просят подождать еще до 20 рабочих дней с момента подачи запроса.

"Администрация просит ещё 20 дней на выдачу мне документов, которые они были обязаны предоставить в июле. (…) И после этого они говорят, что я должен обращаться в суд, хотя в суд без этих документов я пойти не могу", - написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Он также выложил фотокопию ответа от руководителя Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АП от 26 сентября, в котором, в частности, указано: "На Ваш запрос от 19 сентября 2017 года с просьбой предоставить копии имеющихся в администрации президента Украины документов относительно прекращения гражданства Украины сообщаем, что … администрацией президента Украины принято решение о продлении срока рассмотрения Вашего запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления. Ответ Вам будет предоставлен в максимально сжатые сроки".

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу.

После возвращения в Украину М.Саакашвили начал тур по городам страны.