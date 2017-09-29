Кононенко сдержанно оценивает готовность Рады изменить закон о выборах

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко не уверен, что Верховная Рада сможет одобрить изменение избирательной системы, но убежден, что в парламенте найдутся голоса за внесение изменений в действующий закон о выборах.

"Вопрос принятия нового закона о выборах будет зависеть от проекта, который будет принят за основу, и тех компромиссов, которые будут найдены", - сказал И.Кононенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает шансы принять новый закон о выборах, политик заявил: "50/50. Я уверен, что у нас есть стопроцентные шансы внести изменения в старый закон и усилить его с точки зрения прозрачности подхода к подсчету голосов".

По словам И.Кононенко, изменения в действующий закон о выборах народных депутатов позволят использовать современные коммуникации для подсчета голосов, усиления контроля над голосованием.

При этом он подчеркнул, что изменение модели выборов является сложным вопросом, и принятие нового закона будет зависеть от готовности политических сил к компромиссам.

"Есть сторонники "пропорционалки", есть сторонники только "мажоритарки". Говорить, что какая-то модель – идеал, неправильно… Сегодня, к сожалению, разные политические силы стоят на противоположных позициях, - пояснил И.Кононенко.

Полный текст интервью И.Кононенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"