Кононенко ратует за привлечение инвесторов в нефтегазовую сферу на условиях СРП

Первый замглавы фракции БПП в Верховной Раде, член парламентского комитета по ТЭК Игорь Кононенко ратует за привлечение инвесторов в нефтегазовую сферу на условиях соглашений о распределении продукции (СРП).

"Что касается развития нефтегазовой отрасли, то я сторонник активного развития частного бизнеса. В добыче это соглашение о распределении продукции – механизм, который работает более чем в 30 странах мира. Он понятен для иностранцев, защищает инвестиции. Если не блокировать, а запустить этот механизм, можно за год-полтора привлечь более $2 млрд инвестиций в добычу в нефтегазовой отрасли", - отметил он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

И.Кононенко добавил, что его видение стратегии развития нефтегазовой отрасли расходится с видением менеджмента НАК "Нафтогаз Украины". "Позиция "Нафтогаза" такова – они пытаются максимум лицензий собрать под себя ... На сегодняшний день у "Укргазвыдобування" более 170 лицензий, из которых реально разрабатывается менее 30. Вопрос: если лицензии не разрабатываются, может, их бросить на рынок?", - сказал он.

Кроме того, собеседник агентства высказал мнение, что механизм СРП может быть успешно применен и в сфере транспортировки газа по магистральным газопроводам, использования подземных хранилищ.

"Можно внести изменения в закон, что позволит в рамках СРП подписать договор с европейской компанией. В рамках этого соглашения определенное количество газа на определенных условиях они хранят на нашей территории и рассчитываются с нами газом. В чем суть соглашения о распределении продукции – по сути, идет натуральный обмен. Даже этот механизм позволяет поднять ставки на хранение газа минимум в 1,5 раза. Его можно быстро реализовать. По этой же схеме можно запускать и транспортировку", - добавил И.Кононенко.

Первый замглавы фракции БПП в Верховной Раде подчеркнул, что если по каким то причинам механизм СРП кажется неподходящим, то его можно заменить на другой – однако, необходимо работать над привлечением частных инвесторов в нефтегазовую сферу.

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