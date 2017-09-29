Политика

10:51 29.09.2017

Совет Европы критикует выводы ОСД – проект отчета

Привлечение представителей общественности в процесс отбора судей является неоднозначным и может нести определенные риски, сказано в проекте отчета о результатах мониторинга деятельности Общественного совета добропорядочности (ОСД) в контексте стандартов и рекомендаций Совета Европы.

В проекте отчета, который 28 сентября был презентован совместно с Ассоциацией юристов Украины, установлено, что во время конкурса в Верховный суд в 17 случаях ОСД использовал ненадежные источники информации. Минимум в 21 случае была дана оценка судебных решений кандидатов, которая не входит в полномочия общественности. В 20 случаях применялась иррелевантная информация, а в 17 - информация, которая не является объектом проверки. Также зафиксировано 4 случая неодинакового подхода к оценке конкретных фактов и обстоятельств.

"Из-за указанных недостатков ОСБ принимал необоснованные и частично необоснованные выводы во время конкурса в Верховный суд", - говорится в проекте отчета.

Глава департамента правосудия и правового сотрудничества Совета Европы Ханне Юнкер во время презентации проекте отчета заявила: "Процесс назначения судей на должность является сверхчувствительным в любой демократической стране. Нужно быть очень осторожным в этом процессе".

Представитель Совета Европы подчеркнула, что полномочия Общественного совета добропорядочности должны быть четко определены и урегулированы с необходимыми предохранителями и процедурой пересмотра.

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