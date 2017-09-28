Политика

21:35 28.09.2017

Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии из-за реакции Будапешта на украинский закон об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал украинского посла в Венгрии Любовь Непоп в связи с реакцией венгерских властей на вступивший в силу в Украине закон об образовании, в частности, статью этого закона, касающуюся языка преподавания.

"Вызвал на консультацию посла Украины в Венгрии Л.В.Непоп в связи с реакцией венгерской стороны на новый закон Украины "Об образовании". Позиция Украины относительно отношений с Венгрией неизменна - мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в четверг вечером.

Как сообщалось, 28 сентября закон "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

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Интерфакс-Украина
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