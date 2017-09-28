События на арсенале в Калиновке не должны использоваться для выяснения политических отношений – нардеп Фриз

События на военных складах в Калиновке (Винницкая обл.) не должны использоваться для выяснения политических отношений и распределения высших руководящих должностей, заявила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Мы в очередной раз столкнулись с системной проблемой, которая актуальна для государства еще с 2003 года: несоответствие размеров военных арсеналов условиям их инфраструктурного оборудования и обеспечения физической и пожарной безопасности", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Нардеп выразила уверенность, что этот инцидент в Калиновке должен привести к немедленной модернизации арсеналов.

"В этом вопросе я полностью поддерживаю председателя нашего профильного комитета Сергея Пашинского относительно безотлагательного рассмотрения вопроса безопасного хранения боеприпасов. Если это будет сделано и условия хранения будут соответствовать стандартам НАТО… нас не будет ожидать очередное удивление от каких-либо взрывов на нашей территории", - отметила И.Фриз.

Вместе с тем она подчеркнула, что в тот момент, когда Украина ведет войну за независимость на Донбассе опасно "раскачивать государство изнутри" с целью усиления своего политического влияния.

"На мой взгляд, в этот момент качать государство изнутри с целью усилить свое политическое влияние или перераспределить должности - очень опасное поведение. Киевскую Русь разрушили внутренние распри, которые позволили захватить государство Золотой Орде. К сожалению, сегодня мы на пороге очередного повторения исторического прецедента во время очередной ордынского нашествия с востока", - написала И.Фриз.