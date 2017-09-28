В партии "Наш край" предлагают спасать госбюджет-2018 за счет госаппарата, а не средств местных громад

Украинские города и села не будут развиваться, если правительство будет переводить на местные бюджеты свои обязательства по финансированию коммунальных льгот, субсидий и расходов на медицину и образование, заявляет сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

По его словам, правительство пытается переложить свою ответственность на плечи местных бюджетов. "С одной стороны, чиновники говорят, что местные громады вместе с децентрализацией получают ряд полномочий и увеличение бюджета. А с другой – переводят на местные бюджеты кучу обязательств, не обращая внимание на отсутствие финансовых и инфраструктурных возможностей. Если правительство не знает, где взять средства, то пусть сократит завышенные расходы на аппарат: спасать бюджет-2018 необходимо за счет Мерседесов чиновников, а не денег громад", – заявил А.Мазурчак в эфире канала "Прямой".

Он отметил, что партия "Наш край" требует обеспечить финансирование льгот и субсидий по ЖКХ в полном объеме из государственного бюджета, а также – обеспечить выплату субвенций на образование и медицину.

"Льготы и субсидии, финансирование образования и медицины, субвенция на перевозку льготных категорий - это государственные гарантии, которые не должны финансироваться из местных бюджетов. Если правительство решило перевести на места часть расходов, то должно дать и новые источники поступлений. Но оно этого не делает. Только на компенсацию льготного проезда в следующем году нужно не менее 2,5 млрд грн, субвенция на образование должна быть увеличена на 4,5 млрд грн, на медицину – на 7 млрд грн. Местные бюджеты должны финансировать решения, принятые на местном уровне. Социальные гарантии государства должны финансироваться из госбюджета", – добавил А.Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" напомнил, что рост образовательной субвенции не предусмотрен, в то время как педагогам пообещали повысить зарплату на 25%.

"Медицинская отрасль уже сегодня недофинансируется на 30%. Из-за отсутствия государственных субвенций медикам задерживают зарплату. Конечно, министрам не нужны современное образование и медицина в Украине, их дети учатся за границей, а сами они лечатся в Баден-Бадене! Поэтому можно перебрасывать все проблемы на местные бюджеты – пусть там думают, как платить зарплаты и погашать коммунальные долги", - отметил А.Мазурчак.