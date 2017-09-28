Политика

15:29 28.09.2017

Украина осторожно, но уверенно наполняет государственный статус украинского языка реальным содержанием - Порошенко

Украина уверенно проводит курс по наполнению реальным содержанием государственного статуса украинского языка, считает президент Украины Петр Порошенко.

"В течение последних лет мы очень осторожно, но очень уверенно, внедряем курс на наполнение реальным содержанием государственного статуса украинского языка. Я хочу заявить, что это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на должность президента Украины, и он сейчас очень твердо и настойчиво реализовывается", - сказал П.Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.

Глава государства также напомнил, что в своем послании к украинскому народу в сентябре он поставил задание принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, "поскольку там кое-кто ведет себя так, будто не осознает, что работает в фантастической стране – Украине".

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Интерфакс-Украина
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