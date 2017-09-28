Политика

14:26 28.09.2017

В ПАСЕ призвали освободить Умерова

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудили приговор Симферопольского суда заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и призвали немедленно его освободить.

"Неприемлемо, что российские власти преследуют и задерживают граждан Украины за их противодействие незаконной аннексии Крыма. Я призываю немедленно и безоговорочно освободить господина Умерова российскими властями", - написал спецдокладчик мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украине немецкий депутат Аксель Фишер на свой странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор И.Умерову в виде двух лет колонии-поселения. Оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката И.Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Защита И.Умерова намерена обжаловать приговор. Прокурор в ходе прений неделю назад просил назначить И.Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Пока 60-летний политик, инвалид III группы, будет находиться дома. Если суд оставит в силе решение первой инстанции, то замглавы Меджлиса после распределения самостоятельно отправится в колонию-поселение.

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