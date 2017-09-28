Порошенко и Меркель обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко в телефонной беседе поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на выборах и скоординировал с ней подходы по реализации инициативы введения миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса.

"От этой победы зависит стабильность всей Европы", - сказал П.Порошенко и пожелал А.Меркель успешного завершения коалиционных переговоров.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники также обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации Минских договоренностей.

"Скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка украинско-российской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко отметил необходимость немедленных шагов для недопущения выполнения так называемого "приговора" в отношении одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова, а также для консолидации международной поддержки с целью ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из российского плена.