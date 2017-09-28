Facebook заблокировал перед выборами в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов

За месяц до выборов в Бундестаг в Германии компания Facebook заблокировала "десятки тысяч фейковых аккаунтов" в Германии, говорится в сообщении вице-президента по связям с общественностью по странам Европы, Ближнего Востока и Азии компании Facebook Ричарда Аллана.

"Для того чтобы предотвратить злоупотребления при использовании нашей социальной сети, мы провели массовое удаление фейковых аккаунтов... За месяц до выборов мы удалили в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что Facebook взаимодействовал с властями Германии, в частности - с Федеральной службой по информационной безопасности Германии (Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - BSI). Facebook провел обучение членов Бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. В связи с выборами между Facebook и BSI был налажен канал передачи информации, касающейся вопросов безопасности в контексте выборов в Бундестаг.

"Эти усилия усложнили распространение ложной информации во время этих выборов, и она реже появлялась в разделе новостей социальной сети. Исследования показывают, что количество фейковых новостей во время этих выборов было очень небольшим. Мы многому научились, и будем применять полученный опыт при последующих выборах", - говорится в сообщении Р.Аллана.