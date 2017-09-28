Порошенко утвердил Концепцию развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".

Соответствующий указ от 25 сентября обнародован на сайте главы государства в четверг, 28 сентября.

Этим указом также утверждена Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

"Утвердить Концепцию реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в документе.

Контроль за выполнением данного решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции.

Правительство ежегодно, до 1 февраля, будет информировать о состоянии реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

13 сентября СНБО одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров на рассмотрение главе государства проект Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.