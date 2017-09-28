Главы государств и правительств стран ЕС обсудят на неформальном ужине программу предстоящей деятельности Евросовета

Накануне объявленного на 29 сентября "цифрового саммита" Евросоюза в Таллине главы государств и правительств стран ЕС соберутся вечером в четверг на неформальный ужин в эстонской столице.

Как объявил 21 сентября председатель Европейского Совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас попросил его председательствовать на ужине лидеров ЕС.

По этому случаю Д.Туск обратился к главам государств и правительств ЕС с письмом, текст которого был распространен на прошлой неделе в Брюсселе. В этом письме он изложил темы, которые будут в числе главных в повестках саммитов ЕС в предстоящие несколько месяцев.

Речь пойдет о будущем Евросоюза без Великобритании, проблемах миграции и безопасности, сотрудничестве ЕС с НАТО и формировании оборонного компонента ЕС, отношениях с Турцией и функционировании еврозоны.

Предполагается, что эта программа будет обсуждена европейскими лидерами за ужином накануне таллиннского саммита, посвященного "цифровой эре" в ЕС - цифровой экономике и цифровому обществу.

"По каждому из этих вопросов нам еще предстоит важная и напряженная работа, - написал Д.Туск. - Нам необходимо укрепить внешнюю миграционную политику, улучшить наши возможности возвращения (мигрантов) и добиться долговременных решений по реформированной системе предоставления убежища".

"Мы должны продолжать укреплять оборону Европы, в первую очередь, путем создания в декабре постоянной структуры (военного) сотрудничества", - отметил он.

Единому цифровому рынку будет посвящен саммит ЕС в Таллине, а решению социальных проблем - встреча в верхах в Гетеборге, которая пройдет в ноябре.

Структурное укрепление еврозоны и работа над созданием банковского союза в рамках ЕС будут в повестке дня декабрьского саммита. Конкретные решения по этим вопросам должны быть приняты на Европейском Совете не позднее июня следующего года.

На заседании Евросовета в октябре Д.Туск предлагает обсудить реакцию ЕС на события в Турции и определить отношения с Анкарой, а в мае следующего года - собраться в Болгарии на саммит, посвященный Западным Балканам.

"Мы не сможем рассмотреть все эти проблемы в Таллине, а тем более - принять по ним решения. Но зато я убежден, что это совещание будет отличной возможностью обсудить то, как мы себе представляем эти дебаты, особенно учитывая многочисленные интересные точки зрения, которые недавно были высказаны относительно их существа, метода, а также целей", - считает Д.Туск.

Он добавил: "Чтобы обеспечить открытый, искренний и неформальный обмен мнениями по этим вопросам, не будет предлагаться (для обсуждения) никакой текст, а наши дискуссии не выльются в письменные выводы".

"Наконец, - заключил председатель Европейского Совета, - мы все должны сознавать, что Brexit остается одной из главных задач, которые нас ожидают. Это будет предметом следующего совещания, которое мы проведем в составе 27 стран в октябре на основе статьи 50 (договора о Европейском союза - ИФ)".