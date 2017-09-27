Политика

19:24 27.09.2017

Гриневич об осуждении Госдумой РФ закона об образовании: Мы не можем ориентироваться на агрессора

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Украина не может ориентироваться на мнение России в вопросе развития Украины, в том числе относительно закона "Об образовании".

"Российская Федерация имеет разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того как развивается Украина. Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор", - сказала она по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом (Liviu Marian Pop) в Киеве в среду, отвечая на вопрос об обсуждении Государственной думой РФ украинского закона "Об образовании".

По ее словам, приоритетом является защита украинских граждан, независимо от их национального происхождения.

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Интерфакс-Украина
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