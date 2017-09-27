В позиции Венгрии по закону об образовании больше политики, чем защиты прав нацменьшинств – Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что в позиции Венгрии касательно языка преподавания в законе "Об образовании" больше политики, чем вопросов образования и защиты прав национальных меньшинств.

"Заявление министра иностранных дел Венгрии меня чрезвычайно обеспокоило и является достойным сожаления, потому что оно прозвучало как прямая угроза, кроме того, за позицией парламента Венгрии стоит много неправдивых сведений", - сказала она на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом (Liviu Marian Pop) в Киеве в среду.

По словам украинского министра, в частности, речь идет о том, что парламент Венгрии заявил об угрозе закрытия школ с языками национальных меньшинств, что является "откровенной неправдой".

"Мне кажется, что в такой откровенно агрессивной позиции есть больше политики, чем вопросов образования и защиты прав национальных меньшинств", - сказала Л.Гриневич.

Она считает, что приближение парламентских выборов в Венгрии может быть причиной такой реакции на закон.

Министр отметила, что 19 октября намерена встретиться с министром образования Венгрии, чтобы обсудить вопрос языка преподавания и реализации закона.

"Мы будем объяснять нашу позицию – главное, чтобы они хотели нас услышать", - подытожила Л.Гриневич.

Как сообщалось, в среду, 27 сентября, опубликован и 28 сентября вступит в силу закон "Об образовании".

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.