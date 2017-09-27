Украина ожидает до конца осени получить выводы Венецианской комиссии по "языковой статье" закона об образовании

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что выводы Венецианской комиссии относительно статьи закона "Об образовании", касающейся языка, будут получены уже до конца осени.

"Выводы Венецианской комиссии займут 1-2 месяца как минимум. А процедура подачи составляет ориентировочно две недели. До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", - сказала министр на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом (Liviu Marian Pop) в Киеве в среду.

Л.Гриневич также выразила надежду на положительное решение по стороны Венецианской комиссии.

"В основной своей базовой части он (вывод – ИФ) должен быть позитивным", - добавила она.

Как сообщалось, в среду, 27 сентября, опубликован закон "Об образовании", 28 сентября он вступит в силу

Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.