Кампания по дискредитации Украины на мировом рынке оружия будет продолжаться – нардеп Фриз

Кампания по дискредитации Украины на мировом рынке оружия будет продолжаться с целью вытеснить ее с рынка вооружения и сорвать предоставление летального вооружения оборонного назначения США, заявляет народный депутат Украины, руководитель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко").

"По открытым и доступным данным SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира - ИФ) можно убедиться в том, что в Южный Судан осуществляла поставки оружия Российская Федерация. В частности поставки включали 9 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТта Ми-17 в 2007 году. В 2011 году - 9 единиц Ми-17 В-5, а также Ми-172 в версии VIP транспорта для правительства. В 2014 - 2016 годах были осуществлены поставки 6 единиц боевых вертолетов (бывших в употреблении) Ми-24П и Ми-35-П. Интересно, что именно вертолеты были среди видов оружия, которые вошли в недавние отчеты, в которых Украина обвинялась в незаконных поставках оружия в Южный Судан", - написала И.Фриз на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Она отметила, что уже второй раз обвинения по торговле оружием поступают в адрес Украины, хотя к ним причастна Российская Федерация.

По ее словам, на Южный Судан не распространяется эмбарго ООН. "Проверка фактов указывает на то, что с 2012 ода (провозглашение независимости Южного Судана) оружие в эту страну официально поставляли ЮАР, Китай, Россия, США и Канада. При этом только РФ отправила первую партию вертолетов в 2007 году, то есть до официального провозглашения независимости и членства Южного Судана в ООН (то есть в период, когда это была сепаратистская территория Судана, который находился в состоянии военного конфликта с самопровозглашенным руководством)", - напомнила И.Фриз.

По мнению народного депутата, данные факты должны были быть известны Amnesty International. "Однако из всего отчета медиа разогнали именно "незаконные поставки украинского оружия" в Южный Судан. Совпадение? Не думаю!", - отметила И.Фриз.

Народный депутат прогнозирует, что кампания по дискредитации Украины на рынке оружия продолжится. "Ключевая задача - вытеснить ее с рынка вооружения, обвинить в косвенной причастности к раздуванию миграционного кризиса, а главное - сорвать предоставление летального вооружения оборонного назначения США", - отметила И.Фриз.