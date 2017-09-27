Минобразования уведомило Совет Европы о намерении передать на экспертизу в Венецианскую комиссию языковую статью закона об образовании

Министерство образования и науки Украины направило в Совет Европы письмо, где заявило о намерении отправить на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право ("Венецианская комиссия") статью о языке обучения закона "Об образовании".

"Минобразования направило письмо генеральному секретарю Совета Европы, где официально высказала намерение направить ст.7 закона об образовании на экспертизу "Венецианской комиссии", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства в среду.

6 октября состоится встреча генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда и министра образования и науки Украины Лилии Гриневич в Страсбурге (Франция) по этому вопросу

Также продолжаются процедуры подачи статьи 7 закона на экспертизу, в рамках чего Минобразования уже предоставило для этого соответствующие документы Министерству иностранных дел, а МИД будет направлять документ на экспертизу "Венецианской комиссии".

Как сообщалось, в среду опубликован и 28 октября вступит в силу закон "Об образовании".

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.