Политика

15:55 27.09.2017

Канадская помощь Украине имеет целью развитие сектора обороны и безопасности

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан заявляет, что целью канадской помощи Украине является развитие сектора обороны и безопасности страны.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, в среду в ходе ее встречи с министром обороны Канады стороны обсудили вопросы углубления двусторонних отношений, в том числе в контексте сотрудничества с НАТО, помощи канадской стороны в реализации реформ украинского сектора безопасности и обороны, оборонно-технического сотрудничества.

Стороны отметили, что сегодня Украина является не только получателем помощи, но и выступает донором безопасности для региона и мира.

"Министр Х.Сингх Сейджанн подчеркнул, что главной целью в вопросах оказания поддержки Украине является не чисто техническая помощь, а, в первую очередь, развитие возможностей сектора обороны и безопасности. По его словам, процесс включения Украины в "Перечень стран, в которые возможен экспорт оружия" находится на финальной стадии", - сказано в сообщении.

И.Климпуш-Цинцадзе и Х.Сингх Сейджанн подчеркнули, что будут прилагать дальнейшие усилия для укрепления двусторонних отношений, в частности, в контексте реформирования оборонной составляющей государства в соответствии со стандартами НАТО и демократических ценностей.

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