Порошенко призывает партнеров усилить давление на российскую оккупационную власть Крыма для прекращения преследования граждан Украины

Президент Украины Петр Порошенко призывает партнеров совместно усилить давление на российские оккупационные власти Крыма с целью прекращения преследования Украинских граждан на полуострове из-за "позорного приговора" заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

"Призываю партнеров общим фронтом усилить давление на российскую оккупационную власть для прекращения преследования украинских граждан в украинском Крыму", - написал П.Порошенко в среду днем в своей странице в соцсети Фейсбук.

Глава Украинского государства назвал "позорным "приговор" И.Умерову, которого судьи на оккупированном РФ полуострове в среду осудили к 2 годам колонии-поселения.

"Несгибаемый герой своего народа, против которого Москва применила худшие методы советской репрессивной машины - от карательной психиатрии до колонии-поселения", - написал П.Порошенко.

Как сообщалось, 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор И.Умерову в виде двух лет колонии-поселения. Оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката И.Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Защита И.Умерова намерена обжаловать приговор. Прокурор в ходе прений неделю назад просил назначить И.Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Пока 60-летний политик, инвалид III группы, будет находиться дома. Если суд оставит в силе решение первой инстанции, то замглавы Меджлиса после распределения самостоятельно отправиться в колонию-поселение.

"Для нас этот приговор шок. Как Ильми Умеров - больной человек, у которого постоянно скачет давление, у которого болезнь Паркинсона, у которого была сложная операция на сердце , - будет чувствовать себя в колонии-поселении, без ухода квалифицированных врачей? Этот приговор подобен смертному", - сказал "Интерфаксу" один из защитников политика Эдем Семедляев.

Под зданием суда собрались около полусотни сторонников замглавы меджлиса. Они приветствовали политика возгласами "Ильми - молодец!". Некоторые женщины плакали, узнав приговор, передает корреспондент "Интерфакса".

Четыре адвоката И.Умерова настаивали на оправдательном приговоре. Обвиняемый назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным, заявив, что перевод его публичного выступления с крымскотатарского на русский язык, который лег в основу обвинения, не является дословным, в текст добавлено слово-призыв "надо".