Политика

14:50 27.09.2017

Кабмин уволил Пристайко с должности первого замминистра иностранных дел

Кабинет министров Украины уволил Вадима Пристайко с должности первого заместителя министра иностранных дел.

Согласно распоряжению №663 от 20 сентября, В.Пристайко уволен с должности в связи с переходом на другую работу.

47-летний В.Пристайко с 16 марта 2017 года являлся первым замминистра иностранных дел, с 2014 года занимал должность замминистра - руководителя аппарата, с 1 января данная должность в соответствии с законом "О государственной службе" была ликвидирована.

В 2009-2012 годах он занимал должность советника-посланника, заместителя руководителя миссии посольства Украины в США.

В 2012-2014 В.Пристайко был послом Украины в Канаде.

Как сообщалось, 7 июля президент Петр Порошенко назначил В.Пристайко на должность главы Миссии Украины при НАТО.

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