Политика

17:38 26.09.2017

Реакция Венгрии на закон об образовании связана с выборами и желанием отвлечь внимание от проблем в отношениях с ЕС

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что реакция Венгрии на принятый закон Украины об образовании связана с парламентскими выборами в этой стране и желанием отвлечь внимание от проблем во взаимоотношениях Будапешта с ЕС.

"Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны, прежде всего, с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности, в контексте миграционных вопросов", - сказал он в эфире "Радио Свобода" во вторник.

К.Елисеев отметил, что Украине нужно действовать спокойно и взвешенно, но при этом не ущемлять свои национальные интересы. "Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать", - заявил он.

Замглавы АП указал, что Венгрия не захотела решать возникшие вопросы в двустороннем формате. "Мы готовы к двусторонним консультациям, привлечь экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны", - пояснил он.

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