Политика

17:09 26.09.2017

Киев работает над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно в ЕС и в Украине

Власти Украины работают над вопросом обеспечения максимального комфорта соотечественников венгерского происхождения ввиду вступления в силу закона об образовании, заявляет глава украинского МИД Павел Климкин.

"Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине", - написал он в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник.

В этом ключе П.Климкин добавил, что больше языков означает больше возможностей: "Конструктив в диалоге позволит снять недоразумение".

Как сообщалось, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

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Интерфакс-Украина
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