Киевский облсовет сфальсифицировал голосование о "кадровых решениях" – СМИ

Решение Киевского облсовета об обращении к президенту относительно принятия кадровых решений в отношении руководства Киевской областной государственной администрации (КОГА) является нелегитимным, поскольку за него зачислены голоса депутатов, которые на момент голосования находились за пределами страны. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на ответ СБУ на обращение председателя Киевской обладминистрации.

Сообщается, что за данное решение на заседании 5 сентября проголосовали 43 депутата из 44 присутствующих в зале. По данным официального сайта облсовета, среди депутатов, которые поддержали указанное обращение, указанный Иван Кудлай. Однако, по данным СБУ, Кудлай не мог голосовать за решения, поскольку на момент заседания находился за пределами страны. Читайте также Генпрокуратура расследует прослушивание работниками НАБУ должностных лиц Кабмина, СБУ, разведки, полиции и судей Согласно письму Госпогранслужбы 27 августа он выбыл из аэропорта "Борисполь" в Анталию (Турция) и вернулся в Украину 6 сентября. "Вышеизложенное свидетельствует о фальсификации результатов голосования при принятии Киевским облсоветом решений от 5 сентября", - говорится в ответе СБУ.

Как известно, согласно регламенту Киевского облсовета, кворум насчитывает 43 депутата. По словам председателя регламентной комиссии облсовета Романа Титикала, он не помнит, был ли депутат Кудлай на заседании 5 сентября, но признает, что его карточка голосовала. "Об этом письме СБУ знаю, регламентная комиссия не считает количество людей. Количество получается путем вставления карточек в электронную систему. Кто там был, кто не был, я не знаю. Есть такое обращение к нашей комиссии, такой вопрос будем рассматривать", - сказал Тытыкало. Он подчеркнул, что голосование за решение должно быть персональным. "Поэтому сегодня мы будем проводить регламентную комиссию. Пригласили Кудлая, его спросим, действительно ли не было его, действительно был ли он за границей. Надо получить официальные ответы, и уже тогда определяться с дальнейшими решениями", - сказал Тытыкало. Как известно, 5 сентября Киевский облсовет собрался на внеочередное заседание, на котором должны были рассматривать проект решения с требованием к президенту уволить с занимаемой должности главу Киевской областной администрации Александра Горгана. Причиной появления такого проекта решения депутаты назвали невыполнение бюджета области. Позже облсовет проголосовал за обращение к президенту с просьбой принять кадровые решения в отношении руководства КОГА в связи с невыполнением бюджета области, но без указания конкретных фамилий. Председатель КОГА Александр Горган назвал такие действия депутатов "реакцией на реформы и борьбу с коррупцией".