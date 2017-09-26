Политика

15:26 26.09.2017

ЕС готов помочь Украине в создании межведомственного координационного органа управления границами

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал и глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли обсудили перспективу создания межведомственного координационного органа субъектов интегрированного управления границами.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, этот вопрос рассматривался во вторник в рамках рабочей встречи П.Цигикала и Х.Мингарелли.

По словам руководителя погранведомства, Госпогранслужба сейчас работает над согласованием вопроса создания межведомственного координационного органа, который будет объединять все субъекты интегрированного управления границами и координироваться уполномоченным лицом на уровне министра или вице-премьер-министра Украины.

В свою очередь, глава представительства ЕС положительно оценил инициативу погранведомства о создании межведомственного координационного органа субъектов интегрированного управления границами, для чего Евросоюз готов оказывать всестороннюю помощь, как экспертную, так и техническую.

Кроме того, П.Цигикал проинформировал о ситуации на госгранице Украины, отметив, что обстановка в целом на границе контролируется, а со странами Евросоюза - стабильная. Однако основными угрозами остаются нелегальная миграция, торговля людьми, наркотрафик и незаконное перемещение товаров. В этом контексте для погранслужбы большое значение имеет сотрудничество с FRONTEX, миссиями EUAM и EUBAM, Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, а также с представителями международных проектов и программ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гриневич разочарована намерением Венгрии блокировать сближение Украины и ЕС

Реакция Венгрии на закон об образовании – шантаж, но Украине есть, чем ответить, заявляют в БПП

Венгрия будет блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС из-за закона об образовании

Украина "провисает" в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в некоторых сферах

Канада не готова к диалогу по безвизу с Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Литва и Дания будут совместно противодействовать Nord Stream 2

Финансирование Бундестага нового созыва будет увеличено на 200 млн евро

В Анголе впервые более чем за 35 лет в должность вступил новый президент

Венгерская власть через "языковую норму" украинского закона заигрывает со своим избирателем – Балога

Киевский облсовет сфальсифицировал голосование о "кадровых решениях" – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА