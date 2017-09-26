Гриневич разочарована намерением Венгрии блокировать сближение Украины и ЕС

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич разочарована намерением правительства Венгрии блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной в связи с подписанием президентом Петром Порошенко закона "Об образовании", и призывает руководство Венгрии выслушать аргументы Украины касательно статьи о языке преподавания.

"Меня это чрезвычайно разочаровывает, потому что странно, что наши венгерские партнеры не могут быть заинтересованы, чтобы украинские граждане, в том числе венгерского происхождения, также имели европейские перспективы", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Министр подчеркнула, что Украина не намерена закрывать школы с языком преподавания национальных меньшинств, а только хочет расширить преподавание украинского языка в этих школах.

"Мы этим законом (и мы можем это доказывать) не нарушаем наших международных обязательств", - сказала она.

Глава Минобразования подчеркнула, что на данный момент имеет место нарушение прав нацменьшинств, когда они, получая школьное образование в Украине, не владеют государственным языком, что не дает им возможности поступать в высшие учебные заведения, поступать на государственную службу.

"Мы будем проводить консультации с нашими партнерами, будем им доказывать, как будет реализовываться закон, показывать учебные планы, с которыми мы хотим идти в эти школы", - сказала Л.Гриневич.

Она сообщила, что 27 сентября намерена встретиться с министром образования Румынии, а 19 октября - с министром образования Венгрии.

"Вместо таких ультиматумов мы были бы очень благодарны за открытость руководства Венгрии услышать нас, наши аргументы, те планы, которые мы хотели бы реализовать для маленьких украинцев из школ с языками национальных меньшинств", - добавила Л.Гриневич.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило во вторник о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.